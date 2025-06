Désiré Doué il 19enne che ha regalato la Champions al Psg

Désiré Doué, il 19enne prodigio del PSG, ha scritto la storia con la sua straordinaria performance in finale di Champions League. Con il suo talento esplosivo e un seguito di oltre 2,5 milioni su Instagram, è il simbolo di una nuova generazione di calciatori che stanno rivoluzionando il panorama sportivo. La sua bio, "God is great", riflette non solo umiltà, ma anche una carica di ambizione. Il futuro del calcio è qui!

AGI - "God is great". È tutto qui, in tre parole, il senso della bio su Instagram di Désiré Doué, nuova stella del Paris Saint-Germain, che ora conta oltre 2,5 milioni di follower. A soli 19 anni, il talento francese è diventato l'eroe della finale di Champions League, trascinando la squadra di Luis Enrique al suo primo trionfo europeo. Con i suoi dribbling ha messo in crisi la difesa dell'Inter e ha firmato una doppietta che resterà nella storia del club. "Non ho parole. È un sogno che si avvera. È semplicemente magnifico", ha dichiarato Doué a Canal Plus, mentre i tifosi parigini invadevano l'Allianz Arena per celebrare una serata che sa di svolta epocale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Désiré Doué, il 19enne che ha regalato la Champions al Psg

