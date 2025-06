Deraglia treno militare russo in Ucraina l’Ucraina rivendica attacco

Un treno merci militare russo è deragliato in Ucraina, colpito da un'esplosione che riaccende i riflettori sul conflitto. Questo evento non solo sottolinea la vulnerabilità delle forze occupanti, ma riflette anche il crescente clima di resistenza ucraina. La strategia ucraina sta dimostrando di essere sempre più efficace, mentre il mondo osserva con attenzione l'evoluzione di un conflitto che potrebbe ridefinire il futuro della regione. Sarà interessante vedere come questa situazione influenzerà l

Un treno merci militare russo è deragliato in seguito a un’esplosione nella notte tra il 30 e il 31 maggio nella regione occupata di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina. Il convoglio, secondo quanto riportato da fonti dell’intelligence militare ucraina (Gur) e rilanciato dal sito Rbc-Ucraina, trasportava carburante destinato alle truppe russe dislocate tra Zaporizhzhia e la Crimea. Si tratta di un’operazione rivendicata apertamente dal Gur, che definisce l’attacco un sabotaggio mirato contro le linee logistiche delle forze di occupazione russe. Secondo Kiev, il treno sarebbe stato colpito mentre transitava nei pressi dell’insediamento di Yakymivka, nel distretto di Melitopol, zona da tempo sotto controllo russo e considerata cruciale per i rifornimenti verso il fronte meridionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Deraglia treno militare russo in Ucraina, l’Ucraina rivendica attacco

