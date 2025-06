Deputato Avs | Nel Napoletano abusivi occupano casa di una donna

A Melito, una storia di ingiustizia: una donna torna a casa dopo un lutto e scopre che il suo appartamento è stato occupato abusivamente. Questo episodio non è isolato; si inserisce in un trend allarmante che colpisce sempre più famiglie nella nostra società. La denuncia di questa situazione da parte della legittima assegnataria mette in luce la vulnerabilità di chi cerca semplicemente un luogo da chiamare casa. Come possiamo tutelare i diritti dei più deboli?

Tempo di lettura: < 1 minuto " A Melito la legittima assegnataria di una casa popolare, dopo aver trascorso qualche mese dai parenti, in seguito alla morte della madre, scopre che la sua casa è stata occupata abusivamente. La donna ha immediatamente denunciato l'occupazione abusiva, ma a due settimane ancora non ha avuto notizie confortanti". Lo rende noto il deputato Avs, Francesco Emilio Borrelli al quale la donna si è rivolta. "Ho assoluta necessità di riprendere possesso dell'appartamento – scrive la cittadina di Melito al deputato – al suo interno ci sono tutti i beni di mia proprietà oltre a quelli dei miei genitori e al momento non ho sostentamento economico".

