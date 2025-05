Del Piero mette il dito nella piaga per l’Inter | Psicologicamente il Psg ha gestito la finale come se fosse un’amichevole!

Alessandro Del Piero non le manda a dire: la sconfitta dell’Inter in finale di Champions League è stata una lezione di mentalità. L’ex capitano della Juve sottolinea come il PSG abbia affrontato la partita come un’amichevole, evidenziando la differenza tra le due squadre. In un calcio sempre più competitivo, la psicologia gioca un ruolo cruciale. Riuscirà l’Inter a rialzarsi e imparare da questa esperienza? Il futuro è tutto da scrivere.

Del Piero, ex capitano della Juve, ha commentato così la sconfitta dell’Inter in finale di Champions League contro il Psg. A Sky Sport, Alessandro Del Piero ha commentato così la finale di Champions League persa per 5-0 dall’Inter contro il Psg. Le dichiarazioni dell’ex capitano della Juventus. PAROLE – «Nel PSG tutto è funzionato, non dico che è stata semplice, ma anche psicologicamente l’hanno gestita come un’amichevole, come la decima gara di Ligue 1, avevano una serenità nelle giocate fin dal primo minuto». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Del Piero mette il dito nella piaga per l’Inter: «Psicologicamente il Psg ha gestito la finale come se fosse un’amichevole!»

