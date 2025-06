Del Piero ammette | Addio di Inzaghi all’Inter? Sarebbe problematico fossi in Marotta…

Del Piero lancia un allerta sul futuro di Simone Inzaghi all'Inter. Con la finale persa contro il PSG, il suo addio potrebbe scatenare una crisi. L’ex campione avverte: "Non è semplice rimpiazzare l’allenatore dell’Inter". Questo scenario si inserisce in un contesto di incertezze nel calcio italiano, dove ogni scelta può segnare un destino. Riuscirà Marotta a trovare l’uomo giusto per guidare la squadra verso nuove vittorie? La sfida è aperta!

Del Piero si è espresso a Sky Sport riguardo a un eventuale addio di Simone Inzaghi ai nerazzurri: le dichiarazioni. Le parole di Del Piero su un possibile addio di Simone Inzaghi all' Inter dopo la finale persa contro il PSG. LE PAROLE – « L'uomo adatto va trovato, non è semplice rimpiazzare l'allenatore dell'Inter. È mancato l'ultimo passo, ma ha guidato bene la squadra, c'è grande consapevolezza di tutto. Oggi un cambio potrebbe essere problematico. Con Marotta si sceglierà eventualmente il profilo giusto. Io ci penserei comunque sempre 10 volte prima di cambiare visto che le cose sono andate bene in questi anni, poi dipende sempre da Inzaghi chiaramente, se quella è la sua volontà ».

