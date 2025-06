Decreto Sicurezza al Senato martedì opposizioni protestano per i tempi stretti | quali sono i prossimi passaggi

Martedì 3 giugno, il Senato si prepara a discutere il decreto Sicurezza, suscitando forti proteste dalle opposizioni per i tempi accelerati. Mentre la maggioranza punta a chiudere entro giovedì, cresce l'attenzione su un tema caldo: la sicurezza dei cittadini in un'epoca di crescente polarizzazione. Strano che, mentre si cerca più ordine, ci siano già 30 identificati in una manifestazione contro il provvedimento. Cosa succederà nei prossimi giorni?

La destra accelera sul decreto Sicurezza: il provvedimento arriva al Senato martedì 3 giugno, e la maggioranza punta a porre la fiducia sul testo come già avvenuto alla Camera. Si punta la via libero definitivo entro giovedì 5 giugno. Ieri a Roma la manifestazione nazionale contro il decreto: ci sono stati 30 identificati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

