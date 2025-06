Decreto ingiuntivo della Johnson & Johnson al Policlinico | transazione chiusa da 18 milioni a 935 64364 euro

Il Policlinico di Foggia ha chiuso un'importante transazione con Johnson & Johnson, risparmiando quasi 17 milioni di euro su un debito originario. Questo caso mette in luce le dinamiche complesse tra istituzioni sanitarie e grandi aziende. In un momento in cui la sostenibilità economica delle strutture sanitarie è cruciale, l'efficace gestione delle controversie finanziarie diventa un elemento fondamentale per garantire servizi di qualità alla comunità . Un esempio da seguire!

Il Policlinico di Foggia ha chiuso l'atto di transazione con la società Johnson & Johnson Medical spa, che il 22 maggio 2017 aveva notificato il decreto ingiuntivo n. 118917 Tribunale di Foggia RG 33212017, al fine di ottenere il pagamento della somma di € 1.801.589,59 per fatture e note debito.

