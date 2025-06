Deco su Joao Felix | Non siamo riusciti a trattenerlo | è un bravo ragazzo ma con un difetto

Deco ha parlato chiaro: Joao Felix è un talento straordinario ma, come molti giovani calciatori oggi, sembra cedere sotto pressione. La sua partenza verso il Milan dopo una stagione al Barcellona segna un trend crescente nel calcio moderno, dove la resilienza mentale è fondamentale. Con le aspettative che lievitano, sarà interessante vedere se Felix riesce a superare i suoi limiti e brillare nella nuova avventura. Riuscirà a dimostrare il suo valore?

