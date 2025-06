Decine di palestinesi uccisi mentre cercavano cibo ma Israele smentisce

Un nuovo capitolo di violenza scuote Gaza, dove decine di palestinesi sono stati uccisi mentre cercavano cibo. Questo drammatico evento riporta alla luce la crisi umanitaria crescente nella regione, alimentando un dibattito acceso sulle responsabilitĂ globali. La tensione aumenta, mentre Israele smentisce le accuse. Quanto ancora la comunitĂ internazionale resterĂ in silenzio di fronte a tragedie simili? Un tema scottante che merita attenzione e azione.

Un nuovo drammatico episodio scuote la Striscia di Gaza. Almeno 31 palestinesi sarebbero state uccisi e oltre 170 ferite, secondo fonti mediche locali, mentre cercavano di accedere a un centro di distribuzione di aiuti alimentari nei pressi di Rafah, nel sud dell’enclave. I fatti si sarebbero. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Decine di palestinesi uccisi mentre cercavano cibo", ma Israele smentisce

