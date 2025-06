De Padova boccia i conti del Comune

Sabrina De Padova solleva un interrogativo cruciale sulla trasparenza dei bilanci comunali: "A cosa serve un bilancio di previsione se ci sono così tante rettifiche?". In un periodo in cui la fiducia nelle istituzioni è in calo, questa riflessione mette in luce una problematica comune nei governi locali. La chiarezza e la coerenza nella gestione delle finanze pubbliche sono più che mai necessarie per costruire rapporti solidi con i cittadini. Un tema da seguire attentamente!

"A cosa serve un bilancio di previsione quando ci sono poi così tante rettifiche?". È quanto si chiede Sabrina De Padova, consigliera comunale del gruppo misto, che confronta il documento contabile approvato qualche giorno fa con quello di inizio anno. "Il 27 gennaio – ricorda – ho formalizzato le mie perplessità con un’interrogazione scritta in cui mi sono concentrata su tre aspetti critici: la cassa, le opere pubbliche e il Fondo pluriennale vincolato (Fpv). Quest’ultimo risultava addirittura pari a zero, ciò avrebbe implicato, erroneamente, l’assenza di rettifiche future". A maggio è stato pubblicato il rendiconto di bilancio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - De Padova boccia i conti del Comune

Cerca Video su questo argomento: De Padova Boccia Conti Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

De Padova boccia i conti del Comune. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

De Padova boccia i conti del Comune

Segnala ilrestodelcarlino.it: "A cosa serve un bilancio di previsione quando ci sono poi così tante rettifiche?". È quanto si chiede Sabrina ...

Conti pubblici: Boccia, 'Giorgetti non può decidere da solo, riduzione democrazia'

Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it: Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo aspettato il ministro Giorgetti per qualche mese, come ormai purtroppo siamo abituati a fare anche con altri ministri. Giorgetti aveva oggi l’occasione e l’opportu ...

Caso Sangiuliano-Boccia, Corte dei Conti apre indagine: si valutano danni erariali

msn.com scrive: Così l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a proposito della decisione della procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio di aprire un fascicolo sulla vicenda Boccia per la ...