De Luca | Mi sembra di vivere un sogno; voglio restare anche in Serie A e coronare un sogno

Manuel De Luca, con la sua Cremonese, ha appena scritto una pagina di storia: la promozione in Serie A è un sogno che si avvera. "Mi sembra di vivere un sogno", ha dichiarato il tecnico, evidenziando l'emozione pura del momento. Questo trionfo non solo celebra il talento e la determinazione della squadra, ma rappresenta anche un segnale forte di rinascita nel calcio italiano, dove ogni anno nuove storie sorprendenti prendono vita.

Le parole di Manuel De Luca, tecnico della Cremonese, dopo la vittoria dei grigiorossi contro lo Spezia che vale la promozione in Serie A Manuel De Luca ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Cremonese contro lo Spezia che vale la promozione in Serie A. Di seguito le sue parole. DOPPIETTA E .

CREMONESE - De Luca: "Promozione meritata, mi sembra di vivere un sogno"

Scrive napolimagazine.com: Manuel De Luca, attaccante della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro lo Spezia e la conseguente promozione in Serie A: "Mi sembra di vivere un sogno, ancora n ...

De Luca tuona: «Su vaccini sembra mercato nero. Campania gialla? Non facciamo i fenomeni»

Come scrive leggo.it: Nella sua consueta diretta Facebook del venerdì il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, non le ha mandate a dire sulla campagna vaccinale e sui ritardi degli ultimi giorni. «Nessuno mi ...

Covid Campania, De Luca: “Torniamo a vivere ma con prudenza”

Lo riporta tg24.sky.it: A dirlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto nella consueta diretta social del venerdì. "Siamo stanchi, dopo due anni abbiamo voglia di vivere e dobbiamo tornare ...