De Luca inaugura la nuova spiaggia del lungomare Marconi | Ringraziate San Matteo e San Vincenzo

Salerno si prepara a brillare con la nuova spiaggia del lungomare Marconi, un progetto che segna un passo importante verso il rilancio turistico della città. Il presidente De Luca ha sottolineato l'importanza di oltre 1 miliardo di euro di investimenti, attribuendo il merito a San Matteo e San Vincenzo. Un'occasione imperdibile per scoprire come la cultura e la tradizione possono trasformarsi in opportunità di crescita!

“Salerno è destinataria di oltre 1 miliardo di euro di investimenti. E di questo dovete ringraziare San Matteo e San Vincenzo (De Luca)”. A dirlo, questa mattina, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante il suo intervento nel corso della presentazione di una parte della nuova. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - De Luca inaugura la nuova spiaggia del lungomare Marconi: "Ringraziate San Matteo e San Vincenzo"

