De Bruyne slittano le visite mediche | nonostante l’ottimismo le parole del padre frenano la trattativa

Il Napoli continua a inseguire il sogno De Bruyne, ma l'attesa si fa palpabile. Nonostante le buone notizie e l'entusiasmo dei tifosi, le parole del padre del centrocampista gettano un'ombra di incertezza. In un'estate in cui le grandi manovre di mercato segnano il passo, il club partenopeo deve gestire le aspettative. Riuscirà De Laurentiis a chiudere questo affare da sogno? Restate sintonizzati!

De Bruyne Napoli, mentre rimane alto l’ottimismo per la trattativa il padre del centrocampista frena: le ultime Kevin De Bruyne resta un obiettivo concreto del Napoli, ma l’annuncio ufficiale tarda ad arrivare. Nonostante l’ottimismo che circola attorno alla trattativa, la firma non è ancora arrivata e le visite mediche slitteranno. A rendere più cauti i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De Bruyne, slittano le visite mediche: nonostante l’ottimismo le parole del padre frenano la trattativa

