De Bruyne numeri da nuovo Napoli | 10 milioni alla firma poi 5 netti a stagione Gazzetta

Il Napoli è pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia con l'arrivo di Kevin De Bruyne! Un investimento da 10 milioni alla firma e 5 netti a stagione per un fenomeno che promette di rivoluzionare il gioco partenopeo. Questo colpo non solo accende l'entusiasmo dei tifosi, ma segnala anche l'ambizione del club nel competere ai massimi livelli. Un segnale forte: il Napoli punta a diventare una potenza europea!

Kevin De Bruyne a Napoli, ci siamo. Colpo spaziale del Napoli, di Giovanni Manna che lo ha ideato, progettato e realizzato. Colpo che proietta il club in una nuova dimensione. Mai il Napoli aveva pagato dieci milioni di euro alla firma. Per De Bruyne lo farà. Il belga potrebbe essere in Italia già domani per le visite mediche. Poi andrà in Nazionale dove, agli ordini di Rudi Garcia, continuerà a essere il faro del Belgio e a fornire assist a Lukaku che con lui segna in ogni modo. Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo: Kevin De Bruyne è pronto a sbarcare in Italia: questione di dettagli, qualcosina sui soliti diritti d’immagine da sistemare ma il più è fatto, tanto che il Napoli sta cercando di organizzare in fretta anche le visite mediche nei prossimi giorni, prima che il belga parta per rispondere alla chiamata della sua nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it