Il sogno di un Napoli sempre più stellare si infrange, almeno per ora. Il padre di Kevin De Bruyne interviene, chiarendo che le trattative sono ancora aperte e non c'è nulla di deciso. In un mercato calcistico in fermento, dove le sorprese sono all'ordine del giorno, il futuro del fuoriclasse belga resta avvolto nel mistero. Riuscirà il club partenopeo a strappare la stella? La suspense continua!

De Bruyne-Napoli, il padre frena: "Non ha deciso dove andrà, le trattative sono ancora in corso in diverse direzioni".

Si legge su calciomercato.com: Quando tutto sembrava ormai fatto per il passaggio di Kevin De Bruyne al Napoli, ci ha pensato il padre del centrocampista belga a far preoccupare i tifosi azzurri..

