De Bruyne il padre fa tremare i tifosi del Napoli | ecco cosa ha detto

Il padre di Kevin De Bruyne ha lanciato un guanto di sfida ai tifosi del Napoli: il futuro del campione belga è più incerto che mai! Con la possibilità di svincolarsi dal Manchester City, i sogni di mercato dei partenopei si infiammano. I fan sono in attesa, sognando un colpo che potrebbe riscrivere le sorti della squadra. Sarà Napoli la nuova casa del genio del centrocampo? La suspense cresce!

Il padre di Kevin De Bruyne ha parlato del futuro del centrocampista, che è pronto a liberarsi a parametro zero dal Manchester City. I tifosi del Napoli e Aurelio De Laurentiis ascoltano interessati. "Al momento ci sono altre direzioni. Dove giocherà è una domanda che ogni tifoso di calcio si pone. Non esiste ancora una risposta a questa domanda. Le trattative sono ancora in corso, in diverse direzioni. Per noi è difficile dire qualcosa al riguardo".

Leggi anche De Bruyne a Napoli, tifosi in trepidante attesa: il padre rompe il silenzio - Il sogno di un'estate italiana prende forma: Kevin De Bruyne, il campione del Manchester City, potrebbe presto indossare la maglia del Napoli.

