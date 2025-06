De Bruyne fa attendere il Napoli | tutto sulle visite mediche e cosa filtra sull’affare | CM IT

Il Napoli è in fermento per l’arrivo di Kevin De Bruyne, un colpo che potrebbe rivoluzionare la squadra e accendere le ambizioni scudetto. Tuttavia, le visite mediche si stanno facendo attendere, alimentando voci di corridoio. L’entusiasmo dei tifosi cresce, ma il tempo stringe. Dalla gestione all'ambizioso progetto sportivo, De Laurentiis e Manna sono determinati a chiudere. La città spera nel “colpo da maestro”!

Napoli attende De Bruyne a braccia aperte, ma spunta una novità sulle visite mediche e sulla trattativa "Abbastanza vicini" a Kevin De Bruyne, aveva detto qualche giorno fa Giovanni Manna alla stampa. Aurelio De Laurentiis aveva addirittura affermato di aver parlato con la famiglia. Insomma, il Napoli ha fretta per chiudere la trattativa e lo sta dimostrando con i fatti. Kevin De Bruyne vicino al Napoli, ma attende per le visite mediche (ANSA) Calciomercato.it Chiaramente è comprensibile. Il club azzurro non vuole brutte sorprese e vuole approfittare dell'apertura di questa finestra di mercato pre-Mondiale per club.