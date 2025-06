De Bruyne è del Napoli!| da oggi sarà possibile depositare il contratto

Kevin De Bruyne è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli! Da oggi, il campione belga può firmare il contratto, segnando l'inizio di una nuova era per la squadra partenopea. Dopo dieci anni di successi al Manchester City, De Bruyne porta con sé un bagaglio di esperienza e talento che potrebbe rivoluzionare il calcio italiano. Sarà interessante vedere come questa stella influenzerà il corso della stagione e il sogno scudetto dei partenopei!

Ora è davvero tutto fatto. Da oggi, primo giugno, Kevin De Bruyne può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli. Il contratto del fuoriclasse belga, che lascia il Manchester City dopo dieci anni di trionfi, può essere depositato, aprendo ufficialmente una nuova era per il club Campione d'Italia. Il top player sarà il primo, sensazionale acquisto per la squadra di Antonio Conte. Le riserve sono state sciolte, il pool di legali di De Bruyne ha dato l'ok definitivo dopo essere stato a Napoli, formalizzando anche l'acquisto della sua nuova mega villa a Posillipo. Oggi si apre la finestra speciale di mercato in vista del mondiale per club, che si chiuderà il 10 giugno, e il Napoli non ha perso tempo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - De Bruyne è del Napoli!| da oggi sarà possibile depositare il contratto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Napoli Oggi Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

De Bruyne al Napoli, De Laurentiis: Ha comprato una villa, ho sentito lui e la moglie; Kevin De Bruyne al Napoli, i legali del giocatore in arrivo: quando si può chiudere l'operazione; De Bruyne ha trovato casa a Napoli, in settimana gli avvocati in città per l'acquisto della villa (Di Marzio); De Bruyne, ora ci siamo: operazione da 20 milioni di euro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

De Bruyne al Napoli, ci siamo: prima le visite mediche a Roma, poi la firma e l'ufficialità

Segnala corrieredellosport.it: I campioni d’Italia sono pronti ad abbracciare un giocatore che porta esperienza e nuove soluzioni: i dettagli ...

De Bruyne è del Napoli, poi il bomber e mercoledì la firma di Marianucci

Da msn.com: Il Napoli è la società italiana più attiva sul mercato. La società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis ha definito l'ingaggio di Kevin De Bruyne e non è finita qui. Nicolò Schira, sulla ed ...

Il Napoli va di fretta: De Bruyne, poi David o Gyokeres

Come scrive msn.com: Countdown partito: Kevin De Bruyne è un nuovo calciatore del Napoli. Contratto biennale da 7 milioni a stagione più bonus con opzione per il terzo anno. Corsa contro il tempo per far effettuare al cam ...