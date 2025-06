De Bruyne al Napoli? Risponde anche Rudi Garcia | nessun dubbio

L'ipotesi di Kevin De Bruyne al Napoli accende i cuori dei tifosi partenopei, già euforici per il recente Scudetto. Rudi Garcia, ex allenatore del club, non ha dubbi: sarebbe un colpo da maestro. In un calcio che si evolve sempre più verso nomi di grande calibro, l'arrivo di De Bruyne potrebbe elevare ulteriormente le ambizioni della squadra. Un sogno che, se realizzato, promette scintille in campo!

Anche l'ex allenatore del Napoli e attuale ct del Belgio Rudi Garcia risponde in merito alla trattativa fra il Napoli e Kevin De Bruyne. La trattativa per Kevin De Bruyne ha senza dubbio acceso l'entusiasmo di tutti i tifosi del Napoli, come se non bastasse già lo Scudetto vinto nella scorsa settimana. Si tratterebbe infatti di un acquisto che confermerebbe senza dubbio le ambizioni della società. Su questa trattativa si è espresso anche il ct in Nazionale del centrocampista. L'allenatore del Belgio è però anche una vecchia conoscenza del Napoli: si tratta di Rudi Garcia, il primo dei tre allenatori azzurri nella disastrosa stagione 20232024 chiusa col decimo posto.

