De Bruyne al Napoli Fabrizio Romano aggiorna | cosa rallenta l’affare

Il sogno di vedere Kevin De Bruyne al Napoli continua a tenere banco tra i tifosi. Fabrizio Romano ha svelato che, nonostante le voci di visite mediche imminenti, ci sono piccoli rallentamenti che potrebbero allungare l'attesa. Questo affare emblematico mette in luce un trend crescente: i grandi club puntano su calciatori di talento per rinforzarsi. Riuscirà il Napoli a concretizzare questo colpo da maestro? La suspense è alle stelle!

Anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiornato in merito alla situazione relativa a Kevin De Bruyne: le ultime. Il sogno De Bruyne al Napoli non è affatto lontano, ma manca ancora qualcosina. Dopo le notizie che parlavano infatti di possibili visite mediche già domani, oggi arrivano notizie relative a qualche piccolo rallentamento. A frenare ulteriormente gli entusiasmi, sono arrivate anche le parole del padre del calciatore, il quale non ha chiuso ancora alcuna pista futura per il suo futuro. Prova a disegnare il quadro della situazione l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha spiegato punto per punto lo stato attuale di questa trattativa in un video sul suo canale Youtube. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it