De Bruyne al Napoli ci siamo!| Domani visite e firma

Il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia: Kevin De Bruyne, uno dei migliori centrocampisti al mondo, è a un passo dalla firma. Dopo il trionfo con il Manchester City, il belga porta con sé esperienza e talento, ingredienti fondamentali per affrontare le sfide della Serie A. La sua presenza potrebbe non solo accrescere la competitività della squadra, ma anche elevare il profilo del calcio italiano a livello internazionale. L'attesa è palpabile, e i tifosi sognano in grande!

L'attesa è finita, il sogno sta per diventare ufficialmente realtà. Kevin De Bruyne sarà un nuovo calciatore del Napoli. Il campione belga, dopo aver concluso la sua gloriosa avventura decennale con il Manchester City, è atteso nella giornata di domani, lunedì 2 giugno, presso la clinica Villa Stuart a Roma per sostenere le visite mediche di rito, ultimo passo prima della firma sul contratto. Il Napoli aveva fretta di perfezionare ogni dettaglio dell'operazione prima della partenza del giocatore per gli impegni con la nazionale belga, e l'obiettivo è stato centrato. Colpo Manna: trattativa segreta, ora le firme. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - De Bruyne al Napoli, ci siamo!| Domani visite e firma

Leggi anche De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

