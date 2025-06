De Bruyne a Napoli Pedullà smentisce il padre | l’affare non è a rischio scambio dei documenti in corso

Il trasferimento di De Bruyne al Napoli continua a tenere banco! Nonostante le dichiarazioni del padre del calciatore, il noto esperto Pedullà rassicura i tifosi: "L'affare non è a rischio, lo scambio dei documenti è in corso". In un calcio sempre più globale, la concorrenza si fa sentire, ma il sogno di vedere il talento belga indossare la maglia azzurra è più vivo che mai. Rimanete sintonizzati!

De Bruyne, Pedullà: «l’affare non è a rischio, scambio dei documenti in corso» Le dichiarazioni del papà di De Bruyne hanno gettato nel panico i tifosi del Napoli. Il papà, dal Belgio, ha detto che il figlio ha più trattative in piedi e che non esiste solo il Napoli e che sceglierà lui la migliore destinazione per il suo futuro ma che ci sono altre bellissima città oltre a Napoli». Pedullà, esperto di mercato, ha invece detto che l’affare non è a rischio: «Le dichiarazioni del padre per rispetto non vanate. I padri hanno sempre ragione. Vale quanto detto (non oggi): lo scambio dei documenti (ancora in corso e in fase di definizione) avrebbe potuto comportare lo slittamento delle visite subito dopo le partite». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it