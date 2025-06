Dazi L’Europa contrattacca

Dazi su dazi: l'Europa risponde alle nuove imposizioni di Trump con determinazione. Il machismo tariffario del presidente statunitense sembra un gioco al massacro, e il premio Nobel Krugman suggerisce una reazione decisa. In un mondo sempre più interconnesso, queste tensioni commerciali possono avere ripercussioni su tutti noi. La vera domanda è: quale sarà il prossimo passo in questo scontro globale? Rimanete sintonizzati!

Ancora dazi, sempre dazi. Ora Donald Trump distribuisce mazzate d'acciaio e bacchettate di alluminio. Machismo tariffario? "Ha bisogno di un pugno sul naso", è il consiglio al resto del mondo del premio Nobel per l'Economia Paul Krugman, dopo le ultime novità. Dal 4 giugno gli Stati Uniti raddoppieranno la maggiorazione alla dogana delle due leghe metalliche più utilizzate: dal 25% al 50%. La Ue "è pronta a imporre contromisure", reagisce Bruxelles, mentre la Casa Bianca tira dritto: "Un'altra grande notizia per i nostri meravigliosi lavoratori. Rendiamo l'America di nuovo grande", è l'autopromozione presidenziale su Truth.

