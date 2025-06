Dazi acciaio e alluminio al 50% la reazione Ue | negoziati a rischio

Un'altra ondata di tensioni commerciali si profila all'orizzonte. L'Europa risponde con fermezza alla minaccia di Trump di aumentare i dazi su acciaio e alluminio al 50%. Questo non è solo un gioco di numeri: potrebbe compromettere i delicati equilibri delle trattative internazionali. Un punto chiave da considerare: l'interconnessione delle economie globali richiede dialogo, non conflitto. Cosa significa per il futuro del commercio mondiale?

L’Unione europea ha reagito alle minacce di Trump. Un portavoce della Commissione europea ha dichiarato che il nuovo aumento dei dazi su acciaio e alluminio da parte degli Usa, che passerebbero dal 25% al 50%, mina i negoziati sulle cosiddette tariffe doganali reciproche. Se gli Stati Uniti non dovessero cambiare linea, le trattative potrebbero saltare anche prima di luglio. Trump ha improvvisamente assunto un atteggiamento ostile sui dazi, non solo verso l’Ue. Anche la Cina è stata minacciata, nonostante il recente accordo favorevole a Pechino. Il cambio di linea è cominciato dopo che il presidente degli Usa ha scoperto un acronimo coniato per descrivere la sua “strategia” di negoziato: Taco, Trump always chickens out (Trump scappa sempre). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dazi acciaio e alluminio al 50%, la reazione Ue: negoziati a rischio

