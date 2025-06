Davide perde la vita in moto | un' altra giovane vittima della strada

Un'altra giovane vita spezzata: Davide Cupido, solo 24 anni, ha tragicamente perso la vita in un incidente motociclistico a Budrio. Questo evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale nel nostro Paese. Quante altre storie devono essere scritte sull'asfalto? È fondamentale riflettere su come le nostre scelte quotidiane possano fare la differenza. La strada è di tutti: impariamo a rispettarla.

È Davide Cupido il ragazzo di 24 anni che ieri, 31 maggio, ha perso la vita in un incidente stradale. È accaduto intorno alle ore 13, sulla via San Vitale, a Budrio. Ancora una giovanissima vita bruciata sull'asfalto quella di Davide, studente universitario bolognese, che era in sella alla sua.

