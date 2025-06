David non basta | il sogno proibito del Napoli è Gyokeres

Il Napoli non si ferma e punta a nuovi obiettivi nel calciomercato! Mentre David è in pole position, l'interesse per Gyokeres cresce. La stagione scorsa ha dimostrato quanto un attaccante di qualità possa trasformare una squadra. Con Conte al timone e Raspadori che brilla, gli azzurri sono pronti a scrivere un nuovo capitolo nella loro storia. Sarà il sogno proibito a realizzarsi? La suspense è alle stelle!

Il Napoli è scatenato in sede di calciomercato, visti gli interessamenti per David e Gyokeres. La stagione di Lukaku con la maglia del Napoli è stata strepitosa dal punto di vista numerico e davvero impattante per tutto lo spogliatoio azzurro. Inoltre, con mister Conte in panchina, è esploso anche Giacomo Raspadori, maturo e ben calato nel 352 o nel 442 di questa stagione, diventando un imprescindibile. Malgrado ciò, la società vuole rinforzare il tandem offensivo, fornendo ulteriori garanzie nel reparto. Gyokeres assieme a David: rinforzi da sogno per il Napoli. Se da un lato l'operazione per David lascia filtrare grande ottimismo, in attesa dell'approvazione di mister Conte, dall'altro c'è da segnalare il continuo lavoro della dirigenza partenopea per sondare altri nomi sempre più competitivi.

