David e non solo il Napoli vuole costruire un super attacco

Il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia calcistica, puntando su un attacco da sogno. Con l'arrivo di Conte e nomi altisonanti come Kevin De Bruyne, gli azzurri vogliono far tremare le difese avversarie. In un'epoca in cui il gioco offensivo è al centro del calcio moderno, la sfida è lanciata: costruire un superattacco che non solo entri nella leggenda, ma che possa anche conquistare il titolo!

La dirigenza azzurra pronta a dare a Conte un fortissimo reparto avanzato. Non solo Kevin De Bruyne, la dirigenza azzurra è al lavoro per costruire . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - David e non solo, il Napoli vuole costruire un super attacco

Il Napoli vuole Santiago Castro. David è "congelato", Conte ha fatto due nomi

Lo riporta msn.com: Santiago Castro idea per il Napoli del futuro. Un attaccante non altissimo (182 centimetri), ma bravo a segnare e dalla buona tecnica, con le caratteristiche giuste per fare da "spalla" di Romelu Luka ...

Napoli: un calciomercato per un 2026 da protagonisti

Da news-sports.it: Napoli punta a un calciomercato ambizioso per costruire una squadra competitiva in Serie A e Champions League. Grandi colpi in arrivo!

Napoli, ora 8 acquisti per Conte: i nomi, da Jonathan David a Frattesi

Come scrive informazione.it: 'Conte è un grande regista, lo asseconderò in tutto ciò che vuole fare. Dovremo fare 4 competizioni l'anno prossimo e saranno tutte da onorare' ha detto Aurelio de Laurentiis dopo la conferma di Anton ...