Danni in Valmalenco via ai lavori anti-dissesto

L'estate in Valmalenco si trasformerà in un'opportunità di rinascita! I lavori anti dissesto lungo il Mallero non solo mirano a garantire la sicurezza del territorio, ma segnano anche un passo importante verso una maggiore resilienza ambientale. In un contesto globale dove il cambiamento climatico è sempre più presente, la Valmalenco si impegna per proteggere la sua bellezza naturale e la comunità locale. Un esempio da seguire!

Sarà un’estate all’insegna delle opere di messa in sicurezza, quella della Valmalenco, in particolare contro il dissesto geologico lungo il Mallero. Dopo aver ricevuto diversi attacchi al riguardo, per lo più a mezzo social, l’amministrazione comunale ha provveduto a illustrare le fasi degli interventi volti a porre rimedio ai grossi danni (per un ammontare complessivo di oltre 5 milioni) provocati dagli eventi alluvionali dello scorso anno. "Già all’epoca l’amministrazione comunale si adoperò per reperire dalla Regione i fondi necessari ai ripristini, alla costruzione degli argini e alla messa in sicurezza – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici in Comunità montana Andrea Parolini – tuttavia, negli stessi giorni, furono molte le località alluvionate e la Regione dovette ripartire le risorse a disposizione, riuscendo a destinare a Chiesa circa 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Danni in Valmalenco, via ai lavori anti-dissesto

Cerca Video su questo argomento: Danni Valmalenco Via Lavori Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Danni in Valmalenco, via ai lavori anti-dissesto. 🔗Su questo argomento da altre fonti