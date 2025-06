Daniele Zanni brilla nel Firefighters Challenge 2025 | 17 posto internazionale

Daniele Zanni, il modenese di Piandelagotti, ha conquistato il 17° posto al Firefighters Challenge 2025, un risultato straordinario per un esordiente! Nel contesto di un crescente interesse per gli sport estremi, la sua performance dimostra quanto impegno e passione possano realmente fare la differenza. Un esempio da seguire per tutti coloro che vogliono spingersi oltre i propri limiti. Scopriamo insieme chi sarà il prossimo a brillare!

Daniele Zanni modenese di razza dalle nostre montagne di Piandelagotti, è nuovo atleta di sport estremo: alla sua prima apparizione ha brillato nella competizione internazionale, per pompieri nel Firefighters Challenge 2025. Con una prestazione di altissimo spessore atletico, per libera scelta come atleta italiano, si è messo in luce con un risultato sportivo ben al di là di ogni piu rosea previsione. Con un prestigioso sorprendente 17° posto assoluto a livello internazionale, oltre il 2° assoluto tra tutti i venti partecipanti delle regioni italiane. In una prova che ha visto la sfida infinita da brivido tra 216 atleti di 12 nazioni da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Daniele Zanni brilla nel Firefighters Challenge 2025: 17° posto internazionale

