Dandydays Antiquaria danza aerea e poi i concerti di Dima | gli eventi di oggi

Oggi, 1° giugno, l'Aretino si anima con DandyDays: un viaggio nell'antiquariato e nell'arte della danza aerea. Ma non è tutto! La serata si chiuderà in bellezza con i concerti di Dima, che promettono di far vibrare i cuori. In un momento in cui la cultura sta riscoprendo il suo potere di unire, questi eventi rappresentano un'occasione imperdibile per vivere emozioni autentiche. Non mancare!

Ecco gli eventi di oggi, 1° giugno, nell'Aretino.

