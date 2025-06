Dandy days Antiquaria danza aerea e poi i concerti di Dima | gli eventi di oggi

Oggi, 1° giugno, l'Aretino si anima con "Dandy Days", un tuffo nell'antiquariato affiancato dalla magia della danza aerea e i concerti di Dima. Un'opportunità imperdibile per esplorare il connubio tra arte e cultura, in un contesto sempre più attento a valorizzare le tradizioni locali. Non perdere la chance di vivere esperienze uniche: la bellezza è a portata di mano! Scrivici per segnalare i tuoi eventi.

Ecco gli eventi di oggi, 1° giugno, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Calendario delle Sagre 2025

