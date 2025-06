damien comolli è il nuovo direttore generale della juventus

Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi. Con la sua vasta esperienza nel calcio internazionale, Comolli si inserisce in un trend di rinnovamento strategico che coinvolge le squadre di vertice. Sarà interessante vedere come influenzerà il mercato e le scelte future della Vecchia Signora. Un cambiamento che potrebbe scrivere nuove pagine nella storia bianconera!

: lo ha ufficializzato il club bianconero. "Sono felice e onorato di entrare a fare parte di una Società unica, per storia, identità e prospettive - le dichiarazioni del francese classe 1972 ai canali ufficiali della società - metterò a disposizione di Juventus la mia esperienza fin dal primo giorno con l'obiettivo di essere vincenti come deve essere la Juventus e come meritano i nostri tifosi". Nel curriculum le esperienze in club come Arsenal, Tottenham, Liverpool, Fenerbahçe e al Tolosa, dove ha guidato il club alla promozione in Ligue 1 e alla vittoria in Coupe de France.