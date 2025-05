Damiano David protagonista di un gioco assurdo in TV giapponese | video virale!

Damiano David, frontman dei Måneskin, ha conquistato il Giappone con una sfida esilarante nel programma 'Day Day'. Il video, già virale, dimostra come l'arte di intrattenere non conosca confini. In un'epoca in cui le celebrità si cimentano in imprese sempre più eccentriche, Damiano ci ricorda che ridere è un linguaggio universale. Non perderti la sua performance: potrebbe ispirarti a liberare il tuo lato più audace!

Il frontman dei Måneskin si è cimentato in una bizzarra sfida durante lo show 'Day Day' in Giappone, scatenando l'ilarità sul web con un clip già diventato virale. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Damiano David protagonista di un gioco assurdo in TV giapponese: video virale!

Cerca Video su questo argomento: Damiano David Protagonista Gioco Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Isle of MTV Malta: Damiano David protagonista dell’edizione 2025; Damiano David e la tv giapponese, morra cinese e martellate – Video; Damiano David protagonista di un gioco assurdo in TV giapponese: video virale!; Damiano david ospite in Giappone: sfida a morra cinese con colpi di martello in tv. 🔗Ne parlano su altre fonti

Damiano david ospite in Giappone: sfida a morra cinese con colpi di martello in tv

Riporta gaeta.it: Damiano David partecipa al programma giapponese Day Day su Ntv, sfidando una versione estrema della morra cinese con martello; il video diventa virale su TikTok e X, attirando attenzione internazional ...

Damiano David nel game-show giapponese alle prese con una ‘pericolosa’ morra: indossa l’elmetto per parare la martellata sulla testa

Scrive msn.com: È diventato virale nelle ultime ore il video della partecipazione di Damiano David a un popolare game show in Giappone dal nome «DayDay». Il rocker, già frontman dei Maneskin, si è cimentato in una ve ...

Damiano David, la vita in America e l’approccio alle critiche: “Rispondo ancora”

Da dilei.it: Sono molto mosso dal fomento del momento. Per me è proprio come un gioco”. Il cambio di rotta di Damiano David ha, inevitabilmente, suscitato alcune critiche da parte di chi non avrebbe mai ...