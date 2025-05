Damiano David e la tv giapponese morra cinese e martellate – Video

Damiano David continua a conquistare il mondo! Durante la sua visita in Giappone, il frontman dei Maneskin ha partecipato a un divertente gioco di morra cinese, con tanto di martellate in testa, nel programma Day Day. Questo momento esilarante, condiviso su TikTok, dimostra come la musica e la cultura pop superino le barriere linguistiche. Un perfetto esempio di come il talento italiano stia attirando l'attenzione globale, un martello alla volta!

(Adnkronos) – Damiano David e la 'morra cinese', con tanto di martellate in testa, nello show della tv giapponese. Il cantante, in questo periodo in Giappone, è ospite del programma Day Day dell'emittente Ntv. Il programma diffonde le clip dal proprio profilo TikTok e il video rimbalza su X grazie in particolare al profilo Grande . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La rinascita artistica di Damiano David con 'Funny Little Fears'

La rinascita artistica di Damiano David si concretizza in "Funny Little Fears", il suo primo album da solista.

