Dalle valli e dal mare di Marina Romea a quelli di Cervia per lo Sposalizio del Mare

Lo Sposalizio del Mare di Cervia celebra un legame intramontabile tra tradizione e comunità, portando in scena l’amore e la bellezza della cultura marinara. Alessandra ed Enea, con il loro coinvolgimento, rappresentano l’essenza di un evento che affonda le radici nella storia locale. In un'epoca di digitalizzazione, momenti come questi ci ricordano l’importanza delle tradizioni che uniscono le persone. Scopri come il passato vive nell’oggi!

Alessandra Ferlini, 49 anni insegnante ed Enea Coatti, 54 anni impiegato, hanno preso parte alla sfilata dei figuranti all'edizione numero 581 edizione dello Sposalizio del mare di Cervia. Dopo la solita mattinata in spiaggia a Marina Romea sono partiti alla volta di Cervia per interpretare.

