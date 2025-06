Dalle gemelle Cappa agli amici di Sempio e Stasi ma non solo | si allunga lista dei Dna da acquisire nell’inchiesta del delitto di Garlasco

La ricerca della verità sull’omicidio di Chiara Poggi si intensifica. La procura di Pavia ha ampliato la lista di persone da cui prelevare il DNA, tra cui le gemelle Cappa e amici di Stasi. Questo passo segna un'importante evoluzione nell'indagine, riflettendo un trend crescente di riapertura di casi irrisolti nel nostro Paese. Il mistero si infittisce: ogni campione potrebbe avvicinarci a una risposta. Riuscirà finalmente la giustizia a fare il suo corso?

Garlasco (Pavia), 1 giugno 2025 – Si allungherà la lista di persone a cui sarà prelevato il Dna nella nuova inchiesta della procura di Pavia sull' omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007. Questa è una delle ultime foto di Chiara Poggi, scattata da Alberto Stasi il 21 luglio 2007 a Londra, sulla ruota panoramica. PER CESARE PAROLI Non solo le cugine di Chiara Poggi, Stefania e Paola Cappa, gli amici di Marco Poggi, il medico legale, gli investigatori che intervennero nella casa di Garlasco dove la ragazza fu uccisa e ancora Roberto Freddi, Mattia Capra e Alessandro Biasibetti, gli amici di Andrea Sempio, nuovo indagato nel caso per cui è stato condannato l'allora fidanzato Alberto Stasi, l'amico di Stasi e di Chiara Marco Panzarasa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalle gemelle Cappa agli amici di Sempio e Stasi, ma non solo: si allunga lista dei Dna da acquisire nell’inchiesta del delitto di Garlasco

