Dall'Australia al circuito del Lario, un'avventura di 14mila chilometri che celebra la passione per le moto Guzzi. Graeme Studdert, 72 anni, dimostra che l'amore per le due ruote non ha confini. In un'epoca in cui la mobilità sostenibile è al centro delle discussioni, il suo viaggio ci ricorda quanto possa essere forte il legame tra storia, amicizia e libertà su strada. Una testimonianza che riaccende il cuore degli appassionati!

Valletta Brianza (Lecco) – Un viaggio dall’altro capo del mondo, lungo 14mila chilometri. Per amore delle moto, Guzzi soprattutto, e della storia del motociclismo. Ma anche per incontrare altri amici che amano le due ruote come lui. Graeme Studdert ha 72 anni: abita e vive a Newcastle, Nuovo Galles, sud est dell’Australia, la sua patria. Dal 2023 è uno dei 400 soci del motoclub Antiche Moto di Brianza de La Valletta Brianza, con cui ora sta partecipando alla terza edizione storica del Circuito del Lario, il Tourist Trophy italiano, come la chiamava il Vate Gabriele D’Annunzio, una gara inaugurata nel 1921 e proseguita fino al 1939. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dall’Australia al Circuito del Lario per inseguire una sola passione: le Moto Guzzi

Motogiro del Lago di Como in sella al Galletto Moto Guzzi

In occasione del 34° Raduno Internazionale del Galletto Moto Guzzi e dei 75 anni dalla sua prima produzione, il Club Vecchie Ruote del Lario e il Moto Club Valchiavenna organizzano il Motogiro del Lago di Como: un'affascinante escursione in sella al Galletto, tra panorami mozzafiato e passione per le moto classiche, celebrando una leggenda italiana.

