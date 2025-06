Dalla provincia di Arezzo al trionfo col Chelsea | Andrea Magini vince la Conference League

Dalla provincia di Arezzo al palcoscenico internazionale, Andrea Magini, fisioterapista del Chelsea, ha conquistato la Conference League, portando con sé un pezzo d'Italia. La sua storia è un esempio di come il talento possa emergere ovunque, trasformando sogni in realtà. Questo trionfo non solo celebra un professionista, ma rappresenta anche un'ispirazione per chi aspira a eccellere nel mondo dello sport, dimostrando che le radici locali possono fiorire in scenari globali.

Il trionfo di un aretino in Europa. Si tratta di Andrea Magini, originario della provincia di Arezzo - esattamente di Terranuova Bracciolini - e che da anni è impegnato all'estero con il proprio lavoro di specialista in fisioterapia. Magini fa infatti parte dello staff del Chelsea e ha alzato nei.