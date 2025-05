Dalla Cina minaccia imminente Lo show di Hegseth a Singapore

La tensione internazionale è palpabile, e le parole di Pete Hegseth al Shangri-La Dialogue non fanno che confermarlo: la Cina potrebbe rappresentare una minaccia imminente per la stabilità globale. In un contesto in cui le potenze si fronteggiano, questo allerta sottolinea la fragilità della pace nel nostro tempo. Gli sviluppi futuri ci costringeranno a riflettere su come affrontare sfide sempre più complesse. Rimanete sintonizzati, il mondo sta cambiando.

«La minaccia posta dalla Cina è reale. E potrebbe essere imminente. Speriamo di no, ma potrebbe certamente esserlo». Pete Hegseth esordisce così, al suo primo Shangri-la Dialogue da capo del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Dalla Cina minaccia imminente». Lo show di Hegseth a Singapore

Cerca Video su questo argomento: Cina Minaccia Imminente Show

