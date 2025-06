Dalla canoa al deltaplano I grandi eventi sportivi ossigeno per le camere

Il ponte del 2 Giugno si trasforma in un'opportunità d'oro per il turismo in provincia di Varese, dove eventi sportivi come la canoa e il deltaplano richiamano visitatori da ogni parte. Le strutture ricettive sono quasi al completo, segno di un trend positivo che premia le destinazioni capaci di coniugare sport e natura. Scopri come questi eventi stanno ridefinendo il concetto di vacanza attiva!

Strutture ricettive quasi piene in provincia di Varese per il ponte del 2 Giugno. A dirlo sono i dati dell’osservatorio dell’assessorato al turismo di Regione Lombardia e la piattaforma Iodah - Intelligence On Destination and Hospitality, che rileva in tempo reale l’andamento delle prenotazioni. Per il periodo dal 30 maggio al 3 giugno 2025 l’occupazione media delle camere nel Varesotto oscilla tra l’85 e il 90%. E una conferma arriva anche dall’associazione BB Varese, che raggruppa i bed & breakfast presenti sul territorio. Il weekend lungo del ponte ha attirato tanti turisti nella provincia dei laghi, complici anche i grandi eventi sportivi in calendario, a partire dal campionato del mondo di deltaplano che si svolge a Laveno dall’1 al 14 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla canoa al deltaplano. I grandi eventi sportivi ossigeno per le camere

Laveno Mombello vola alto: musica, spettacoli e sapori per accompagnare il Mondiale di deltaplano

