dal sopralluogo ai fatti quartieri c è molto da fare le poche risorse frenano

Dopo il sopralluogo dell'amministrazione nei quartieri di Codogno, la tensione è palpabile: i residenti chiedono azioni concrete. Le poche risorse disponibili mettono a dura prova la volontà di cambiamento, in un contesto in cui le città devono affrontare sfide sempre più complesse. È fondamentale che le promesse diventino fatti tangibili. La partecipazione attiva dei cittadini è più che mai cruciale per costruire un futuro migliore. Riuscirà Codogno a rispondere alle aspettative?

Dopo il giro dell’amministrazione comunale nei quartieri di Codogno e le segnalazioni dei residenti, "alcune sono state disattese, chiediamo conto". Ma il Comune replica: "Già risolte diverse criticità indicate dai residenti, per altre stiamo lavorando e alcune non si potranno realizzare". La questione è stata sollevata, nel consiglio comunale di giovedì, da Rosanna Montani. Lo stesso gruppo ha presentato un’interrogazione sul quartiere San Giorgio: "Durante il giro nei quartieri dell’amministrazione, i residenti hanno sollevato alcune criticità. Chiedo – ha ribadito Montani – come la giunta abbia intenzione di intervenire per sistemare la piazzetta (senza nome) fra le vie Galiverta e via Belloni e se e come intende regolare la sicurezza dell’attraversamento dei pedoni di viale Gandolfi, nel tratto compreso tra la Casa di Comunità e il segnale di stop posto sulla rotonda della residenza sanitaria assistenziale Opere Pie". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it