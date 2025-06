Dal castello di Windsor dove si sono sposati Harry e Meghan ai giardini di Re Carlo | tutti i luoghi della Corona aperti al pubblico a Londra e nella campagna inglese

Scopri il fascino della regalità britannica con i luoghi aperti al pubblico! Dai giardini di re Carlo ai saloni del castello di Windsor, l’Inghilterra ti invita a vivere un'esperienza unica tra arte, storia e tradizione. Non solo visite, ma anche Afternoon Tea e eventi esclusivi ti aspettano. Un’occasione imperdibile per sentirsi protagonisti di una favola moderna. Immergiti nel mondo dei nobili e lascia che la magia ti avvolga!

Tra mostre d’arte, feste private e Afternoon Tea, stanze e luoghi esclusivi della corona e dell’alta nobiltà britannica aprono le loro porte al pubblico per visite imperdibili. Quale occasione migliore per intrufolarsi tra i giardini del re o nelle sale dei palazzi dei suoi cortigiani, oggi accessibili a tutti? Ecco una selezione di palazzi e residenze da non perdere, tra Londra e le campagne inglesi. (Tutte le info per viaggiare qui) A spasso tra i giardini di Highgrove, la casa nei Cotswolds amata da Carlo III- Si parte da Highgrove, la residenza che re Carlo III, nel 1980, ha voluto e comprato quando era ancora principe del Galles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dal castello di Windsor dove si sono sposati Harry e Meghan ai giardini di Re Carlo: tutti i luoghi della Corona aperti al pubblico a Londra e nella campagna inglese

Cosa riportano altre fonti

Harry e Meghan Markle si sposano il 19 maggio al Castello di Windsor

Riporta blitzquotidiano.it: Quel giorno il principe Harry e la sua fidanzata, l’attrice americana Meghan Markle, si sposeranno al Castello di Windsor. L’annuncio ufficiale è stato dato da Kensington Palace, residenza ...

Windsor, il suggestivo castello e i suoi giardini

Secondo siviaggia.it: La città di Windsor è adagiata ... Nelle vicinanze del castello c’è poi Frogmore Cottage, un’altra graziosa residenza reale ormai da tempo vuota. Sono molti i personaggi che vi hanno ...

A Windsor folla in strada dalla notte

rainews.it scrive: Royal Wedding, eccitazione a Windsor, folla in strada dalla notte Centinaia di persone si sono assiepate lungo le ... ed è stato confermato che la sposa non reciterà la tradizionale formula ...