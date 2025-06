Dal Canada in Santa Maria Maggiore le voci dei Laudate Paragon - Singers

Il 2 giugno, la Basilica di Santa Maria Maggiore si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per il concerto dei Laudate Paragon Singers, direttamente dal Canada. Accompagnati dall’organista George Roberts, i coristi regaleranno emozioni con un viaggio musicale tra Schubert e Mozart. In un'epoca in cui le arti si intrecciano sempre più oltre i confini, lasciati coinvolgere dalla potenza della musica che unisce culture diverse in un’unica armonia!

