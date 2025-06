Dal calcio moderno all’integrazione mancata | riflessioni post-Inter

Il recente match dell’Inter ha messo in luce un tema cruciale: il calcio moderno richiede velocità e creatività, ma non dimentichiamo l'importanza dell'integrazione dei talenti. La rapida evoluzione del gioco, caratterizzata da esterni scattanti e playmaker visionari, può escludere i giocatori di sostanza. È tempo di riflettere su come ogni elemento, dall'attacco alla difesa, debba armonizzarsi per costruire squadre vincenti. Nel caos del calcio contemporaneo, l'unità fa

Non volendo soffermarmi troppo sulla delusione dell’Inter e dei suoi tifosi. Il calcio moderno è ormai dominato da esterni offensivi rapidi e dotati di buon tiro, supportati da un playmaker centrale. È un modello che si è visto anche nell’Arezzo a fine campionato: gioco veloce, organizzato, con solidità difensiva. Solo così si può lontanamente assomigliare al Paris Saint-Germain, squadra francese che incarna una nuova realtà calcistica e sociale, frutto di un’integrazione etnica – in particolare nordafricana – che ha quasi del tutto sostituito la tradizionale identità “gallica”. Dopo la vittoria (meritata, va detto) contro un’Inter svuotata e demotivata, in Francia si sono registrati episodi gravi: saccheggi, scontri con la polizia, razzi e disordini urbani. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Dal calcio moderno all’integrazione mancata: riflessioni post-Inter

