da wittrock a elton john note all aperto per cori e orchestra

Un pomeriggio di musica che abbraccia generi e generazioni: a Seregno e Sovico, il concerto "La memoria è un ponte verso la libertà" promette emozioni travolgenti. Da Wittrock a Elton John, passando per Lady Gaga, l’arte si fa veicolo di libertà e unità. Questo evento non è solo un concerto, ma un invito a riflettere sull'importanza della memoria collettiva. Non perderti questa esperienza unica!

Un concerto all'aperto per orchestre e cori e un'esibizione bandistica che spazierà da Wittrock a Elton John passando per Lady Gaga. Sono i due concerti che animeranno il pomeriggio di domani a Seregno e Sovico. Alle 16 in piazzale Cadorna a Seregno si terrà l'evento dal titolo "La memoria è un ponte verso la libertà", che vedrà impegnate la Filarmonica di fiati Città di Seregno (foto) e la Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco dirette da Mauro Bernasconi: con loro si esibiranno il coro seregnese " Il Rifugio ", il Coro Grigna Ana Lecco e i Vous de la Valgranda di Ballabio, accompagnati dalle voci recitanti di Carluccio Losa e Michele Maggioni.

