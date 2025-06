Da Vibo Valentia a Philadelphia | l’Ing Luigi Scalamandré insignito dell’Heros Award per la valorizzazione delle radici italiane

Dalla Calabria agli Stati Uniti, un viaggio che celebra le radici italiane! Questa sera, l'ing. Luigi Scalamandré riceverà l'Heros Award a Philadelphia, un riconoscimento che va oltre i confini e riunisce le comunità italiane nel mondo. Un evento che sottolinea l'importanza di mantenere vive le tradizioni e il patrimonio culturale, essenziali in un'epoca di globalizzazione. Non perdere il servizio dell'antropologo Pino Cinquegrana, una storia da scoprire!

Il servizio giornalistico che segue è curato dall’antropologo vibonese Pino Cinquegrana. A partire dalle ore 18 di questa sera, dalla presidenza del Liceo Capialbi di Vibo Valentia in collegamento con la casa madre di Philadelphia sarà conferito il riconoscimento Heros Awards – Filitalia International l’Ing. Luigi Scalamandré. Celebrare le radici italiane implica riconoscere quanto lingua e cultura di una Nazione, anche attraverso microcosmi territoriali danno un significativo contributo alla promozione del proprio heritage, della propria identità. Questo è il principio fondante della nascita dell’Associazione Internazionale, Filitalia Internationa, voluta dall’illustre cardiologo di fama mondiale Prof. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Da Vibo Valentia a Philadelphia: l’Ing. Luigi Scalamandré insignito dell’Heros Award per la valorizzazione delle radici italiane

