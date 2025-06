Da un secolo e ben quattro generazioni la stessa famiglia conduce le pompe funebri | festa per il centenario

Un secolo di storia e tradizione: la famiglia Fabbri celebra 100 anni di attività a Predappio. Da falegnameria a pompa funebre, l'azienda ha saputo resistere a sfide incredibili, come un incendio devastante. Questo traguardo non è solo una festa, ma un simbolo di resilienza in un'epoca in cui le imprese familiari stanno vivendo un nuovo rinascimento. Scoprire la loro storia è un invito a riflettere sul valore delle radici e della continuità.

Nata come falegnameria, poi diventata un'azienda di Pompe funebri, è sopravvissuta anche a un incendio. Quest'anno la famiglia Fabbri festeggia i 100 anni di attività a Predappio, un secolo che ha visto quattro generazioni della famiglia darsi il cambio nei ruoli di comando: dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Da un secolo e ben quattro generazioni la stessa famiglia conduce le pompe funebri: festa per il centenario

