Da un furgone parte l’inferno di fumo e fiamme Incendio a Cornegliano azienda di catering in cenere

Un incendio devastante ha ridotto in cenere un'azienda di catering a Cornegliano, evidenziando la vulnerabilità del settore della ristorazione, già provato dalla pandemia. La rapidità con cui le fiamme si sono propagate è allarmante: oltre 600 metri quadri distrutti in poche ore. Questo episodio mette in luce l'importanza di misure di sicurezza adeguate per proteggere le attività locali, sempre più al centro delle sfide economiche odierne.

Cornegliano Laudense (Lodi) – Sono proseguite anche nella mattinata di sabato le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato intorno alle 20 di venerdì sera in un’azienda di catering in via XXV Aprile, all’incrocio con via XX Settembre, a Cornegliano Laudense. Le fiamme hanno divorato una superficie di oltre 600 metri quadri, causando una colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in corso di verifica da parte dei Vigili del Fuoco, il rogo inizialmente avrebbe coinvolto un furgone parcheggiato all’interno dell’area aziendale, per poi propagarsi anche al tetto dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da un furgone parte l’inferno di fumo e fiamme. Incendio a Cornegliano, azienda di catering in cenere

