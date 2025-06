Da Triplete a Zero Tituli | come ha fatto l’Inter a perdere tutto

Dallo scintillio del triplete al buio di un zero tituli: come è possibile che l'Inter, fino a pochi mesi fa simbolo di grandezza, si trovi ora a fare i conti con una stagione deludente? La pressione e le aspettative del calcio moderno possono trasformarsi in una trappola, e il popolo nerazzurro ne sta pagando il prezzo. Un cambiamento di rotta è necessario, ma la vera domanda è: quale futuro attende i campioni?

Fino a pochi mesi fa, il popolo nerazzurro sognava in grande. Dopo una stagione vissuta sempre ai vertici, l’ Inter sembrava destinata a entrare nella storia. Finale di Coppa Italia conquistata, lotta scudetto accesa fino alle ultime giornate e, soprattutto, un percorso europeo memorabile che l’ha portata in finale di Champions League. Il Triplete, impresa riuscita una sola volta nella gloriosa stagione 20092010 con José Mourinho, sembrava a portata di mano. Ma tra aprile e maggio, quel sogno si è sgretolato giorno dopo giorno. Il risultato? Zero titoli. Una caduta rovinosa, tanto inaspettata quanto traumatica, che ha lasciato una ferita aperta nei cuori dei tifosi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Da Triplete a Zero Tituli: come ha fatto l’Inter a perdere tutto

