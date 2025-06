Da presunto truffatore a vittima di raggiro | assolto

Un imprenditore reggiano di 77 anni, accusato di frode fiscale per un investimento in Kenya, ha visto la sua situazione ribaltarsi: da presunto truffatore a vittima di raggiro. In un'epoca in cui la trasparenza è cruciale nel mondo degli affari, questo caso solleva interrogativi sulla vulnerabilità degli investitori. Come evitare di diventare prede di truffatori? Scopriamo insieme le insidie del mercato globale!

Un imprenditore reggiano di 77 anni, è finito a processo con l'accusa di aver detratto fiscalmente i costi di un investimento in Kenia destinato a un villaggio turistico, che secondo i primi accertamenti era risultato fittizio. Per queste contestazioni, relative al 2015 e 2016, era stato chiesto il rinvio a giudizio. L'uomo è stato processato davanti al giudice Michela Caputo: il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione, domanda che è stata accolta dal giudice con la formula "Il fatto non sussiste". L'avvocato difensore Liborio Cataliotti ha dimostrato che non solo l'investimento, del valore di circa 200mila euro era reale, ma che l'imprenditore fu vittima di una truffa in Kenia.

